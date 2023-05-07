Çin, Tianzhou-6 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor

WENCHANG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Tianzhou-6 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y7 taşıyıcı roketi, Pazar günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndaki rampaya dikey olarak nakledildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndaki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi çeşitli fonksiyon kontrolleri ve ortak testlerin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ajans, kargo uzay aracının önümüzdeki günlerde uygun bir zamanda fırlatılacağını duyurdu.