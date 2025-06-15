Çin, Tayfun Sonrası Acil Yardım İçin 40 Milyon Yuan Tahsis Etti

Çin, Tayfun Sonrası Acil Yardım İçin 40 Milyon Yuan Tahsis Etti
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Çin, Wutip Tayfunu nedeniyle etkilenen Hainan ve Guangdong eyaletleri ile Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki acil arama ve kurtarma çalışmalarını desteklemek için merkezi hükümet fonundan 40 milyon yuan (yaklaşık 5,57 milyon ABD doları) tahsis etti.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin, Hainan ve Guangdong eyaletleri ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki acil arama ve kurtarma ve afet yardım çalışmalarını desteklemek üzere merkezi hükümet fonundan 40 milyon yuan (yaklaşık 5,57 milyon ABD doları) tahsis etti.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada fon desteğinin, güney bölgesinin bazı kesimlerinde Wutip Tayfunu nedeniyle şiddetli yağışların ve sellerin yaşanmasının ardından sağlandığı belirtildi.

Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'ndan tahsis edilen fonların, afetten etkilenen insanların tahliyesi ve yeni yerlere yerleştirilmesi, tehlikeli nesnelerin kaldırılması ve risklerin azaltılmasının yanı sıra ikincil afet risklerine yönelik denetimler için kullanılacağı belirtildi.

Bu yılın ilk tayfunu olan Wutip'in cuma günü akşam saatlerinde Hainan eyaletinin Dongfang kentinde kıyıya ulaşması üzerine cumartesi günü birçok yetkili tayfuna karşı önlemler almak üzere bir araya geldi. Tayfun daha sonra cumartesi günü öğle saatlerinde Hainan'ın hemen kuzeyinde yer alan Guangdong eyaletinin Leizhou kentinde yeniden karaya çıktı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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