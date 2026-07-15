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Çin, Sel ve Tayfunla Mücadele İçin 430 Milyon Yuan Tahsis Etti

Çin, Sel ve Tayfunla Mücadele İçin 430 Milyon Yuan Tahsis Etti
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Çin Maliye Bakanlığı, 10 eyalet düzeyindeki bölgede sel kontrolü ve tayfunla mücadele çalışmalarını desteklemek amacıyla merkezi doğal afet yardım fonlarından 430 milyon yuan (yaklaşık 63 milyon ABD doları) tahsis etti. Fonlar, afetzedelerin tahliyesi, geçici yaşam desteği ve hasar gören konutların onarımı için kullanılacak.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, 10 eyalet düzeyindeki bölgede sel kontrolü ve tayfunla mücadele çalışmalarını desteklemek amacıyla merkezi doğal afet yardım fonlarından 430 milyon yuan (yaklaşık 63 milyon ABD doları) tahsis edildiğini açıkladı.

Bakanlık salı günü yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından ortaklaşa tahsis edilen fonların Guangxi, Zhejiang, Hebei, Liaoning, Tianjin, Heilongjiang, Jiangsu, Anhui, Jiangxi ve Sichuan'a aktarılacağını bildirdi.

Açıklamaya göre, Çin'in güneyindeki Guangxi'ye daha önce tahsis edilen 190 milyon yuana ek olarak 150 milyon yuan daha ayrıldı. Söz konusu fonlar, afetten etkilenen bölgelerde normal yaşamın ve üretimin yeniden tesis edilmesi amacıyla ağırlıklı olarak afetzedelerin tahliye edilmesi ve desteklenmesi, geçici yaşam desteği sağlanması ile hasar gören veya yıkılan konutların onarılması için kullanılacak.

Geriye kalan 280 milyon yuan ise afet kaynaklı kayıpların en aza indirilmesi amacıyla diğer dokuz bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, tahliye ve yeniden yerleştirme faaliyetleri, acil risk azaltma önlemleri ile ikincil afetlere yol açabilecek tehlikelerin tespit edilerek ortadan kaldırılmasına yönelik adımları desteklemek için kullanılacak.

Kaynak: Xinhua
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