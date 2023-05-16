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Çin Seddi Üzerinde Oluşan Bulut Denizinin Muhteşem Manzarası

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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Luanping kasabasında bulunan Jinshanling Çin Seddi, geçtiğimiz günlerde hafif bir yağmurun ardından bulutlar ve sisle kaplandı.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Luanping kasabasında bulunan Jinshanling Çin Seddi, geçtiğimiz günlerde hafif bir yağmurun ardından bulutlar ve sisle kaplandı.

Çin Seddi'nin 16. yüzyılda inşa edilen Jinshanling kısmı, Beijing'in yaklaşık 130 kilometre kuzeydoğusundaki dağlarda zikzaklar çiziyor.

Çin Seddi, MÖ 3. yüzyıl ile Ming Hanedanlığı dönemi (1368-1644) arasında inşa edildi. Çin'deki birçok eyalet ve şehri kateden ve birbirine bağlı duvarlardan oluşan Çin Seddi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Luanping'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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