Çin Savunma Bakanlığı: ABD'yi Taiwan'a Silah Satışını Bırakmaya Çağırıyoruz

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına sert bir şekilde karşı çıktı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, söz konusu açıklamayı Cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çarşamba günü Taiwan'a yönelik yeni silah satışına onay verilmesine ilişkin bir basın soruşturmasına yanıt olarak yaptı.

ABD'nin hamlesinin, Çin'in içişlerine açık bir müdahale olduğunu kaydeden Tan, Çin'in bu durumdan hiç hoşnut olmadığını ve ABD tarafına sert protestolarını ilettiğini söyledi.

Tan, söz konusu hamlenin tek Çin ilkesini ve başta 17 Ağustos bildirisi olmak üzere Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde baltaladığını ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrar için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Tan, "ABD'yi Taiwan'a silah satışına ve Taiwan'la askeri sözleşmeler yapmaya son vermeye ve Taiwan sorununa müdahale edip boğazda gerilimi artırmayı bırakmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Sözcü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' ile dış müdahaleye yönelik her türlü provokasyona karşı önlem almaya ve Çin'in ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü kararlı şekilde korumaya her zaman hazırdır" ifadelerini kullandı.