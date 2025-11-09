Çin, Rusya ve Moğolistan'dan Ortak Turizm Planı
Çin, Rusya ve Moğolistan, 2025-2026 Çay Yolu Turizm İşbirliği Planı'nı imzalayarak, üç ülke arasındaki turizm etkileşimini artırmayı hedefliyor. Plan, ortak turizm rotaları ve sınır ötesi turizm markaları geliştirmeyi öngörüyor.
ULAN BATUR, 9 Kasım (Xinhua) -- 2025-2026 Çin-Rusya- Moğolistan Çay Yolu Turizm İşbirliği ve Kalkınma Planı, Moğolistan'ın kuzeyindeki Darkhan şehrinde imzalandı.
Çin, Rusya ve Moğolistan'ın 9. Turizm Bakanları Konferansı'nda cuma günü imzalanan planla, üç ülkenin turizm sektöründeki etkileşimlerinin derinleştirilmesi hedefleniyor.
Plana göre, üç ülke "Çay Yolu" boyunca ortak turizm rotaları ve durakları geliştirip tanıtacak, bireysel araçla sınır ötesi yapılan bir tur markası hayata geçirecek ve sınır ötesi turizmi daha erişebilir hale getirecek.
Toplantıya üç ülkenin turizm bakanlıklarının ve ilgili derneklerinin temsilcileri katıldı.
Konferans kapsamında ayrıca Çin-Rusya-Moğolistan seyahat acenteleri toplantısı düzenlendi ve üç ülkeden onlarca kültür ve turizm işletmesi ile turizm derneği katılım sağladı.
"Çay Yolu" temalı bir sergi ile bireysel sürüş turunun lansmanı da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.