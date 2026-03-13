Haberler

Çin'in Dandong Kenti ile Kuzey Kore Arasında Yolcu Tren Seferleri Başladı

Güncelleme:
Çin'in Dandong kentinden Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a giden uluslararası yolcu tren seferleri, ekonomik ve kültürel etkileşimi artırmak amacıyla başladı.

PYONGYANG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in Dandong kentinden Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a giden uluslararası yolcu treni, 12 Mart 2026.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dandong kentini Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a bağlayan uluslararası yolcu tren seferleri perşembe günü başladı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu, bu yeni hizmetin sınır ötesi seyahati kolaylaştıracağını ve iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel etkileşimi güçlendirmeye katkı sağlayacağını açıkladı. (Fotoğraf: Wang Chao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
