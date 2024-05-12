Üye Girişi
Haberler

Çin Otomobil İhracatı Nisan Ayında Yüzde 34 Arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Nisan ayında toplam 504.000 otomobil ihraç ederek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış kaydetti. Binek otomobiller ihracatta büyük paya sahip oldu.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2024 Beijing Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda Çinli NEV üreticisi BYD'nin sergi alanındaki ziyaretçiler, 4 Mayıs 2024. (Fotoğraf: Yin Dongxun/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Nisan ayında toplam 504.000 otomobil ihraç ederek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Cumartesi günü açıkladığı verilere göre araç türüne göre bakıldığında, ihracatta aslan payını 429.000 adetle binek otomobiller alırken, bu rakam bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yıla göre ise yüzde 35,9 oranında artışa işaret ediyor.

Öte yandan ticari araç ihracatı bir önceki aya göre yüzde 4,2 oranında hafif bir düşüş gösterse de 74.000 adet ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 gibi kayda değer bir artış elde etmeyi başardı.

Yılın ilk dört ayına ilişkin kümülatif ihracat rakamları da aynı derecede etkileyici. Toplam 1,827 milyon adet ihracatla otomobil endüstrisi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artış gösterdi.

Binek araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 artışla 1,539 milyon adet ihracatla başı çekmeye devam ediyor. Ticari araçlar da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 artışla 288.000 adet ihraç edilerek büyümeye katkıda bulundu.

2023 yılında 4,91 milyon araç ihraç eden Çin'in dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olması bekleniyor.

Ülkenin otomobil ihracatı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 57,9 artarken, yeni enerjili araç ihracatı yüzde 77,6 artışla 1,2 milyon adede ulaşmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Nisan Ay İhracat Ekonomi Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

Kamuda tasarruf paketi nedir? Kamuda tasarruf paketinin kuralları nasıl olacak? 12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 12 Mayıs tarihi hangi burç olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 12 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 12 MAYIS PAZAR 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024: En iyi, en duygusal, güzel, anlamlı anneler günü mesajları! Bugün anneler günü mü? Bugün anneler günü kutlanıyor mu, kutlanacak mı? Anneler günü ne zaman 2024? Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Eurovision'da kim birinci oldu? Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde hangi ülke birinci oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Resmi Gazete bugün (12 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak? 14 Mayıs anneler günü mü? 14 Mayıs Salı anneler günü mü, özel gün mü? Anneler günü ne zaman 2024? Davaro filmi nerede çekildi? Davaro filmi hangi semtte, şehirde çekilmiştir?
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title