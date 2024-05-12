Çin Otomobil İhracatı Nisan Ayında Yüzde 34 Arttı

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2024 Beijing Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda Çinli NEV üreticisi BYD'nin sergi alanındaki ziyaretçiler, 4 Mayıs 2024. (Fotoğraf: Yin Dongxun/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Nisan ayında toplam 504.000 otomobil ihraç ederek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Cumartesi günü açıkladığı verilere göre araç türüne göre bakıldığında, ihracatta aslan payını 429.000 adetle binek otomobiller alırken, bu rakam bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yıla göre ise yüzde 35,9 oranında artışa işaret ediyor.

Öte yandan ticari araç ihracatı bir önceki aya göre yüzde 4,2 oranında hafif bir düşüş gösterse de 74.000 adet ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 gibi kayda değer bir artış elde etmeyi başardı.

Yılın ilk dört ayına ilişkin kümülatif ihracat rakamları da aynı derecede etkileyici. Toplam 1,827 milyon adet ihracatla otomobil endüstrisi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artış gösterdi.

Binek araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 artışla 1,539 milyon adet ihracatla başı çekmeye devam ediyor. Ticari araçlar da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 artışla 288.000 adet ihraç edilerek büyümeye katkıda bulundu.

2023 yılında 4,91 milyon araç ihraç eden Çin'in dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olması bekleniyor.

Ülkenin otomobil ihracatı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 57,9 artarken, yeni enerjili araç ihracatı yüzde 77,6 artışla 1,2 milyon adede ulaşmıştı.