Çin-Orta Asya İşbirliği Forumu Astana'da Gerçekleştirildi

ASTANA, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin- Orta Asya İşbirliği Kalkınma Forumu ve 3. İpek Yolu Uluslararası İletişim Forumu pazar günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlendi.

Forum çerçevesinde Çin ve Orta Asya'daki medya ve düşünce kuruluşları, kültür kurumları ve iş sektörlerinden yaklaşık 240 temsilci, İpek Yolu işbirliğinin derinleştirilmesi gibi konularda kapsamlı görüşmelerde bulundu.