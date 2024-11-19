Çin-Orta Asya Doğalgaz Boru Hattı 500 Milyar Metreküp Doğalgaz Taşıdı

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin- Orta Asya Doğalgaz Boru Hattı hizmete girdiği 2009 yılından bu yana Çin'e 500 milyar metreküpten fazla doğalgaz taşıdı.

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

PipeChina Batı Boru Hattı Şirketi'ne göre, Çin-Orta Asya Doğalgaz Boru Hattı hizmete girdiği 2009 yılından bu yana Çin'e 500 milyar metreküpten fazla doğalgaz taşıdı.

Bu dönemde kullanılan doğalgaz yaklaşık 666 milyon ton standart kömürün yerini alarak 731 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkı sağladı.

Çin'in ilk uluslararası doğalgaz boru hattı olan bu hat, 1.833 kilometre uzunluğunda olup yıllık 60 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)