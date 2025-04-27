Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İşbirliği Vurgusu

ALMATI, 27 Nisan (Xinhua) -- Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 6. Çin- Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu yıl düzenlenecek 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'ne yönelik kapsamlı bir siyasi hazırlık gerçekleştirilerek Çin- Orta Asya işbirliğinin her bakımdan ilerletilmesi konusunda derinlemesine görüşmelerin önü açıldı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıda tek taraflı olarak hareket eden ABD'nin, 180'den fazla ülkeye keyfi gümrük vergileri koyarak söz konusu ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ihlal ettiğini söyledi. Wang, sadece kendi meşru hak ve çıkarlarını savunmak için değil, aynı zamanda uluslararası kurallar ve uluslararası düzenin yanı sıra uluslararası eşitlik ve adaleti korumak üzere öne çıkarak gerekli karşı önlemleri aldıklarını belirtti.

Wang, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi ve sorumluluk sahibi bir büyük ülke olan Çin'in, üst düzey dışa açılmasını kararlı şekilde ilerleteceğini, komşu ülkelerle ortak kalkınma arayışı içinde olacağını, dünya ile fırsatları paylaşacağını, üzerine düşen uluslararası sorumlulukları yükleneceğini ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getireceğini ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin tarafının Çin- Orta Asya işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik hazırladığı beş öneriyi açıkladı. Wang, bu önerileri iyi niyetin desteklenmesi ve uyumun güçlendirmesi konusunda kararlılıkla hareket edilmesi, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine bağlı kalınması, kurumsal gelişmenin ileriye taşınması, eşitlik ve adalete bağlı kalınması ve nesiller boyu dostlukta kararlı olunması olarak sıraladı.

Toplantıya katılan Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları, her bir ülkenin kendi ulusal kalkınma stratejileri ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki uyumu güçlendirmeye ve bölgesel barış ve istikrarı korumak üzere "üç kötücül güç" olan terörizm, aşırıcılık ve bölücülük ve sınır aşan suçlarla ortaklaşa mücadele etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Tüm taraflar, Çin'in çalkantılı bir dünyada istikrarlaştırıcı güç olarak işlev gördüğü ve çok taraflılığın desteklenmesinde liderlik sergilediği konusunda mutabakata vardı. Taraflar, uluslararası ticaret kurallarını desteklediklerini ve tek taraflı korumacı uygulamaları reddettiklerini de ifade etti.