Çin-Nepal Sınırındaki Zham Kara Limanında Çift Yönlü Yolcu Trafiği Yeniden Başladı

1. Açılış töreninden çeşitli görüntüler2. Her iki yöndeki yolcuların çeşitli görüntüleriÇin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan ve Çin ile Nepal arasındaki önemli bir kara limanı olan Zham, 8 yıl kapalı kaldıktan sonra Cuma günü çift yönlü yolcu trafiğine yeniden başladı.

1. Açılış töreninden çeşitli görüntüler

2. Her iki yöndeki yolcuların çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan ve Çin ile Nepal arasındaki önemli bir kara limanı olan Zham, 8 yıl kapalı kaldıktan sonra Cuma günü çift yönlü yolcu trafiğine yeniden başladı.

Yerel yetkililere göre, geçişlerin yeniden başladığı ilk gün sınırdan 752 kişi geçti.

Xigaze kentindeki Zham limanı, 2015 yılından önce Çin ve Nepal arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşimler için önemli bir geçit konumundaydı. Ancak Mayıs 2015'te Nepal'i vuran büyük deprem, kara limanındaki yollara, köprülere ve tesislere zarar vererek buradaki hizmetlerin durmasına neden oldu.

"Bu sınırın açık olması, Nepal tarafındaki halkımıza pek çok fayda sağlıyor. Zham limanına gelip çok çeşitli ürünler, gıda maddeleri satın alıyorlar. İçeri girip ticaret yapabiliyorlar. Burası Nepal halkı için oldukça faydalı."

Kara limanında çift yönlü kargo ticareti bu yıl 1 Mayıs'tan itibaren yeniden başlamıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor. (XHTV)