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BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, Çin-Moğolistan-Rusya uluslararası yolcu treni seferlerinin haftalık gidiş-dönüş seferlerine başladığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, Beijing'den hareket ederek Ulan Batur üzerinden Irkutsk'a gidecek tren, 2.666 kilometrelik güzergahı 55 saatte tamamlayacak.

Açıklamada, söz konusu tren seferlerinin üç ülke arasındaki personel değişimlerini, ekonomik ve ticari işbirliğini, ayrıca kültürel ve halklar arası etkileşimi daha da geliştirmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua