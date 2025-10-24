Haberler

Çin, Modern Sanayi Sistemi Kurma Hedefinde
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, ÇKP'nin 15. Beş Yıllık Planı çerçevesinde modernize edilmiş bir sanayi sistemi oluşturulacağını ve reel ekonominin güçlendirileceğini açıkladı. Ayrıca stratejik sektörlerin gelişimini hızlandırma hedeflerini vurguladı.

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 15. Beş Yıllık Plan'la ilgili önerilerinde en önemli önceliğin, modernize edilmiş bir sanayi sisteminin kurulması ve reel ekonominin temellerinin güçlendirilmesine verildiğini söyledi.

Zheng, ÇKP'nin 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumunun ardından cuma günü düzenlenen basın toplantısında genel oturumun yol gösterici ilke er niteliğindeki sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zheng, hedefe ulaşmak üzere geleneksel sektörlerin güncellenmesi, yükselen ve geleceğe yönelik sektörlerin geliştirilip genişletilmesi, hizmet sektörünün yüksek kaliteli gelişiminin teşvik edilmesi ve modernize edilmiş bir altyapı sisteminin kurulması yönünde çaba gösterileceğini söyledi.

Toplantı sonunda perşembe günü yayımlanan bildiride oturuma katılan yetkililerin, Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik 15. Beş Yıllık Plan'ın Oluşturulmasına İlişkin ÇKP Merkez Komitesi Önerileri'ni görüşerek kabul ettiği bildirilmişti.

Zheng, Çin'in bu çerçevede kilit önemdeki sektörlerin güncellenmesini teşvik edeceğini, kimyasallar, makine ve gemi inşa gibi sektörlerin uluslararası rekabet gücünün güçlendirileceğini ve ileri imalat kümeleri geliştireceğini belirtti.

Zheng, yeni enerji, yeni malzemeler, havacılık ve düşük irtifa ekonomisi gibi stratejik ve yükselmekte olan sanayi kümelerinin gelişimini hızlandırmak ve kuantum teknolojisi, biyo-imalat, hidrojen enerjisi ve füzyon enerjisi, beyin-bilgisayar arayüzleri, somutlaştırılmış zeka ve altıncı nesil mobil iletişim gibi geleceğe dönük sektörleri teşvik etmek üzere çaba gösterileceğini de ifade etti.

Bu sektörlerin 10 yıl içinde kaydedecekleri, Çin'de yepyeni bir yüksek teknoloji sektörünün yaratılmasıyla eşdeğer olan önemli büyüme potansiyeline dikkat çeken Zheng, böylelikle ülke ekonomisinin yüksek kaliteli gelişimine sürekli ivme kazandırılacağını ifade etti.

