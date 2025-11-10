Haberler

Çin-Mısır Yatırım Forumu Kahire'de Gerçekleştirildi

Çin ve Mısır'dan iş dünyası liderleri, yatırım işbirliğini güçlendirmek ve yeni büyüme etkenlerini keşfetmek için Kahire'de toplandı. Etkinlik, 200'den fazla şirketin katılımıyla çeşitli alanlarda sunumlar ve panellerle desteklendi.

KAHİRE, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Mısırlı üst düzey yetkililer, iş dünyası liderleri ve yatırımcılar, yatırım işbirliği için yeni büyüme etkenlerini araştırmak üzere pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen ilk Çin- Mısır Yatırım Forumu'nda bir araya geldi.

Mısır'ın Kahire'deki Çin Büyükelçiliği, Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve Mısır İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, iletişim ve koordinasyon için bir platform oluşturmayı ve yatırım işbirliği için yeni büyüme faktörlerini ortaklaşa keşfetmeyi amaçlıyor.

200'den fazla Çinli ve Mısırlı şirketi bir araya getiren etkinlikte tekstil, yeni enerji ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğine ilişkin alt forumlar da dahil olmak üzere bir dizi sunum ve panel konuşması gerçekleşti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
