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Çin Devlet Başkanı Şi, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşerek Çin'in BM'ye desteğini yineledi ve çok taraflılığın önemini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, ülkesinin BM'ye yönelik desteğini dile getirdi.

Xinhua ajansının haberine göre Şi, "2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı" marjında, Çin'in Şanghay kentinde bulunan Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede, Guterres'in BM Genel Sekreteri olarak atanmasından bu yana yürüttüğü çalışmalara değinen Şi, bu yıl Çin'in BM'deki koltuğunu geri kazanmasının 55. yılı olduğunu ifade etti.

Şi, ülkesinin dünya barışını tesis etmeye, küresel kalkınmaya katkıda bulunmaya, uluslararası düzeni savunmaya ve BM'yi kararlılıkla destekleme konusunda kararlı olduğunu savundu.

Çin Devlet Başkanı, uluslararası ortamın çalkantılarla şekillendiğini, bu durumun da çok taraflılığı uygulamayı ve BM'nin statüsü ile rolünü yeniden canlandırmayı her zamankinden daha gerekli kıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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