Çin Kuraklığın Giderilmesi ve Sonbaharda Tahıl Üretimi İçin 10 Milyar Yuan Ayırdı

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, Cuma günü, kuraklığın giderilmesi ve sonbaharda tahıl üretiminin desteklenmesi için 10 milyar yuan (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) merkezi rezerv fonu ayırdı. Fonların yaklaşık 6,5 milyar yuanı insanlara içme suyu ve tarımsal sulama amacıyla su teminini sağlamak için su koruma ve kuraklık yardımında kullanılacak. Sonbaharda tahıl üretimi için 3,5 milyar yuan daha tahsis edilecek. Fon esas olarak kuraklıktan etkilenen çiftçileri, tarımsal üretimi eski haline getirmek için gerekli yakıt, böcek ilacı, tohum ve diğer malzemeleri satın almaları için desteklemek ve mahsullerin kuraklığa direnmesine yardımcı olabilecek kimyasallara ödenek sağlamak amacıyla kullanılacak. Bakanlık, yerel yönetimleri fonları tam zamanında tahsis etmeye, fon yönetimini daha da geliştirmeye, kuraklık yardımı ve tahıl üretimiyle ilgili çalışmaları iyi bir şekilde uygulamaya çağırdı.