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Çin: Korumacılık, AB'ye yatırım konusunda yabancı şirketlerin güvenini sarsıyor

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BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, korumacılığın, yabancı şirketlerin Avrupa'ya yatırım yapma konusundaki güvenini sarsmaktan başka bir işe yaramayacağını söyledi.

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, korumacılığın, yabancı şirketlerin Avrupa'ya yatırım yapma konusundaki güvenini sarsmaktan başka bir işe yaramayacağını söyledi.

Guo çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, korumacılık nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin dijital dönüşüm fırsatlarını kaçıracağını ve ekonomik ve sosyal kalkınmalarının ve açık pazar ortamlarının zarar göreceğini belirtti.

AB telekomünikasyon sektörünün temsilcisi konumundaki Connect Europe yayımladığı bir açık mektupta, AB Komisyonu'nun Siber Güvenlik Yasası'nda yaptığı değişikliklerin, Avrupalı telekomünikasyon şirketlerini ekipman yenilemek üzere 40 milyar euro tutarında ek harcama yapmak zorunda bırakacağını belirtmişti.

Guo, başka kurumların da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde söz konusu yasa nedeniyle AB'nin beş yıl içinde 360 milyar euronun üzerinde zarar edeceğinin belirtildiğine dikkat çekti.

Sözcü, Avrupalı telekomünikasyon şirketlerinin yayımladığı açık mektubun, AB'nin bu tür uygulamalarının üye ülkelere fayda sağlamadığı gibi başka ülkelere de zarar verdiğini bir kez daha kanıtladığını dile getirdi.

Guo, "Korumacılık rekabet gücünü artırmaz. AB'nin çeşitli kesimlerin sağduyulu sesine kulak vermesini ve ayrımcı kısıtlamalardan kaçınmasını umuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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