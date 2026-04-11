39. Çin İthalat ve İhracat Fuarı, Rekor Sergi Alanı ve Katılımla 15 Nisan'da Başlıyor

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 139'uncusunun, 15 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde düzenlenecek fuarda sergi alanı, stant sayısı ve katılımcı firma sayısı açılarından rekor seviyelere ulaşılacağı bildirildi.

Bakanlık yetkilisi Wang Zhihua cuma günkü basın toplantısında, 1,55 milyon metrekare alana yayılacak fuarın, 75.700 standa ve 32.000'in üzerinde katılımcı firmaya ev sahipliği yapacağını söyledi. Wang, firmaların yaklaşık 3.900'ünün fuara ilk kez katılacağını kaydetti.

Akıllı giyilebilir cihazlar ve ekran teknolojilerini de kapsayan 9 yeni bölümle birlikte sergi alanı sayısı 179'a çıkacak.

Perşembe günü itibarıyla 290 önde gelen alıcı işletme, fuara katılacağını teyit etti. Bu, geçen yıla göre yüzde 30'luk bir artışa işaret ediyor. Listede ABD'den Walmart, İngiltere'den Tesco ve Fransa'dan Carrefour gibi küresel perakende devleri yer alıyor.

Çin Dış Ticaret Merkezi Başkanı Zhu Yong, alıcı katılımının hem ölçek hem de kalite açısından artmaya devam ettiğini söyledi. Ön kayıtlarda sayıları geçen yıla göre yüzde 20 artan yeni alıcılar başı çekerken, mevcut alıcıların katılım isteğinin de değişmeden devam ettiği belirtildi.

İlki 1957'de gerçekleştirilen Kanton Fuarı yılda iki kez Guangzhou'da düzenleniyor. Çin'de düzenlenen çok sayıdaki kapsamlı uluslararası ticaret etkinliğinin en uzun soluklusu olan bu fuar, Çin'in dış ticaret göstergesi olarak kabul ediliyor.

