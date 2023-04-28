Çin'in Zhejiang Eyaleti, Geleceğin Fabrikalarını İnşa Ediyor

HANGZHOU, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'nun Xiaoshan Bölgesi'nde bulunan Unisplendour Limited Şirketi'ne ait bir fabrikadaki üretim bandını kontrol eden teknisyenler, 27 Nisan 2023.

HANGZHOU, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'nun Xiaoshan Bölgesi'nde bulunan Unisplendour Limited Şirketi'ne ait bir fabrikadaki üretim bandını kontrol eden teknisyenler, 27 Nisan 2023.

Zhejiang eyaleti, imalat sanayisinin dönüşümünü ve modernizasyonunu hızlandırmak amacıyla bölgede geleceğin fabrikalarını inşa etmek için kararlı adımlar atıyor.

Geleceğin fabrikası terimi, dijital tasarım, akıllı üretim, akıllı yönetim, işbirliğine dayalı üretim, yeşil üretim ve güvenli kontrol gibi vasıfları gerçekleştirmek için dijital teknolojileri kullanan modern tesisleri ifade ediyor.

Eyalette, geleceğin fabrikası vasıflarını taşıyan 52 adet fabrika bulunuyor. (Fotoğraf: Han Chuanhao/Xinhua)