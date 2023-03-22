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Çin'in Zhejiang Eyaleti Ekolojik Yapılaşmada Örnek Projeler Yürütüyor

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Çin'in Zhejiang Eyaleti Ekolojik Yapılaşmada Örnek Projeler Yürütüyor

HANGZHOU, 22 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinhua kentine bağlı Pujiang ilçesindeki Cuihu gölünün bir manzarası görülüyor.

HANGZHOU, 22 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinhua kentine bağlı Pujiang ilçesindeki Cuihu gölünün bir manzarası görülüyor.

Yüzlerce göl ve nehrin su kalitesini yükselten ve su kenarlarında sivil etkinlik alanları kuran Zhejiang eyaleti, ekolojik yapılaşmada su çevre yönetimini en önemli öncelik olarak ele alıyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang 14 Mart 22 Mart Güncel Haberler

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