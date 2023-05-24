Çin'in Zhejiang Eyaleti Biyoçeşitliliğin Korunmasına Yönelik Önemli Adımlar Atıyor

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da yer alan Batı Gölü'nde geçtiğimiz günlerde bir sakarmeke kuşu ve dört yavrusu görüntülendi.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da yer alan Batı Gölü'nde geçtiğimiz günlerde bir sakarmeke kuşu ve dört yavrusu görüntülendi.

Zhejiang'ın yaşam alanlarını ve biyoçeşitliliği koruma çabaları, nesli tükenmekte olan birçok türün nüfus artışına katkı sağlıyor.

Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, Zhejiang'da 15'i yeni tür olmak üzere 12.000'den fazla tür kaydedildi.

Birleşmiş Milletler eski genel sekreter yardımcısı ve BM Çevre Programı (UNEP) eski icra direktörü Erik Solheim, 16 Mayıs'ta Zhejiang eyaletinin Huzhou şehrine düzenlediği ziyaret sırasında Çin'in biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çabalarına övgüde bulunmuştu.

SES (İngilizce): ERIK SOLHEIM, UNEP'in eski icra direktörü:

"Huzhou'yu üç kez ziyaret ettim. Manzaraların verdiği huzurdan ve Zhejiang eyaletinin bu harika bölgesinin güzelliğinden her seferinde etkilendim.

Çin neredeyse tüm yeşil teknolojilerde lider ülke konumunda. Huzhou'da bile bu yeni elektrik ve enerji devriminin bir parçası olan bataryalar ve arabalar geliştirdiğimizi biliyorum. Ayrıca Çin, özellikle ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde gerçekleştirdiği devasa ağaç dikimleriyle dünyanın en büyük ağaç dikicisi konumunda. Çin birinci sınıf bir ulusal park sistemi kuruyor. Sichuan'daki dev pandalar ve Çin'in batısındaki kar leoparları için büyük gelişmeler kaydedildi. İyi koruma çabaları sayesinde hepsi büyük sayılara geri dönüyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor.

(XHTV)