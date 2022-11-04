Çin'in Yunnan Eyaleti, Ocak-Eylül Döneminde Dış Ticarette Yüzde 16,4 Artış Kaydetti

KUNMİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan Eyaleti'ndeki yerel gümrük idaresine göre, eyalet 2022'nin ilk üç çeyreğinde güçlü dış ticaret büyümesi bildirdi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan Eyaleti'nin sınır kasabası Mohan'da Laos'a giden uluslararası bir yük treni görülüyor, 4 Aralık 2021. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

KUNMİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan Eyaleti'ndeki yerel gümrük idaresine göre, eyalet 2022'nin ilk üç çeyreğinde güçlü dış ticaret büyümesi bildirdi.

Eyaletin Ocak-Eylül dönemindeki toplam ithalat ve ihracat değeri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artışla 260,91 milyar yuana (yaklaşık 35,96 milyar ABD doları) ulaştı.

Kunming gümrüklerinden elde edilen veriler, ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 131,38 milyar yuana, ithalatın ise yüzde 21,8 artışla 129,53 milyar yuana ulaştığını gösterdi.

Yunnan ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği arasındaki ticaret 96,65 milyar yuana ulaşarak, eyaletin toplam ithalat ve ihracat değerinin yüzde 37'sini oluşturdu. Ticaret, Mayıs ayından bu yana arka arkaya beş ay boyunca çift haneli büyümeyi sürdürdü.

Ocak-Eylül döneminde, eyaletin emek yoğun ürün ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,4 artarken, ham petrol, doğalgaz ve kömür gibi enerji ürünleri ithalatı ise yüzde 58,7 arttı.