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YUDU, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Yudu ilçesi, son yıllarda 5G, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni nesil bilgi teknolojilerini kullanarak imalat sektörünün dijital dönüşümünü hızlandırdı.

İlçe, tekstil ve hazır giyim sektörünün yüksek kaliteli gelişimine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla iplik eğirme ve giysi üretim hatlarını da akıllı teknolojilerle modernize etti.

İlçede halihazırda tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 3.850'den fazla işletme bulunuyor. Yaklaşık 300.000 kişiye istihdam sağlayan bu işletmeler, yıllık 100 milyar yuanı (yaklaşık 15 milyar ABD doları) aşan gelir elde ediyor.

Kaynak: Xinhua