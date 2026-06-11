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Çin'in Güneyindeki Yangpu Limanı ile Hindistan Arasında Yeni Konteyner Nakliye Rotası Açıldı

Çin'in Güneyindeki Yangpu Limanı ile Hindistan Arasında Yeni Konteyner Nakliye Rotası Açıldı
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Çin'in Hainan eyaletindeki Yangpu Limanı ile Hindistan'ı bağlayan yeni bir konteyner nakliye rotası faaliyete geçti. Rota, Hainan Serbest Ticaret Limanı'ndaki en büyük kargo limanı olan Yangpu üzerinden Güney Asya'ya hızlı ticaret kanalı sağlayacak.

HAİKOU, 11 Haziran (Xinhua) - Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Yangpu Limanı ile Hindistan'ı birbirine bağlayan yeni bir konteyner nakliye rotası salı günü resmen faaliyete geçti. Böylelikle derin su limanı olan Yangpu ile Güney Asya arasındaki ikinci rota hizmeti başlamış oldu.

Yangpu Denizcilik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Yangpu Limanı, Hainan Serbest Ticaret Limanı'ndaki en büyük kargo limanı olma özelliğini taşıyor. Yangpu ile Vietnam, Singapur ve Hindistan arasında faaliyet gösterecek yeni rota, Çin'in güneyi, Beibu Körfezi ve Güney Asya'daki ana limanlar arasında bağlantı sağlıyor.

Açıklamaya göre, Yangpu ile Hindistan arasındaki yeni rotanın, Hainan'ın kolza yağı ve kimyasallar gibi ürünlerinin Hindistan pazarına ulaşması için daha hızlı bir dış ticaret kanalı sağlaması bekleniyor. Çin'deki diğer limanlardan gelen kargolar da Yangpu üzerinden Güney Asya'daki varış noktalarına aktarılabilecek.

Yeni rota, Çin'in batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan önemli bir lojistik ağ olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda merkezi bir üs olarak Yangpu'nun rolünü güçlendiriyor.

Yangpu Limanı, 24 Ekim 2019 tarihinde Güney Asya'ya yönelik ilk nakliye rotasını başlatarak, Malezya'nın Port Klang kentine ve Bangladeş'in Chittagong kentine bağlantı sağlamıştı.

Kaynak: Xinhua
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