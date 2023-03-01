Çin'in Xiamen Kentindeki Yeni Enerji Pili Üreticileri Tam Kapasiteyle Çalışıyor

Yeni enerji pili üreticileri, Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletindeki Xiamen kentinde tam kapasiteyle çalışıyor.

Xiamen Hithium Enerji Depolama Teknolojisi Limited Şirketi, yeni enerji depolama pilleri ve sistemlerinin inovasyonu ve üretiminde uzman bir kuruluş.

Şirket, Ocak ayında 10 milyar yuan (1,44 milyar ABD doları) değerinde çok sayıda anlaşmaya imza atarak sipariş aldı.

SES 1 (Çince): YE ZHEN, Xiamen Hithium Enerji Depolama Teknolojisi Limited Şirketi'nde Planlama Departmanı Başkanı:

"Mevcut üretim kapasitemize göre yeni enerji pillerinin üretimi 2023'te 25 gigavat-saat, 2024'te ise 70 gigavat-saati geçecek."

Ampace de, Xiamen'de gelişmiş lityum iyon pil işine odaklanan bir diğer pil üreticisi.

Şirketin, yeni lityum enerjili pillerin Ar-Ge çalışmalarına 870 milyon yuan (125 milyon ABD doları) yatırım yapması bekleniyor.

SES 2 (Çince): ZHOU XİNGEN, Xiamen Ampace Teknolojisi Şirketi'nde Planlama Departmanı Direktörü:

"Projenin ilk safhasında iki ana fabrikamız tamamlandıktan sonra yıllık 13 gigavat-saat üretim yapabileceğiz."

Xiamen'de yeni enerji endüstrisinin üretim değeri 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 40,7 arttı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor. (XHTV)