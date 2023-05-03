Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Tianjin Kentindeki Tarihi Köprü İşçi Bayramı Kutlaması İçin Açıldı

Güncel Haberler

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de kentin simgesi niteliğindeki tarihi Jiefang (Kurtuluş) Köprüsü, İşçi Bayramı tatilini kutlamak üzere Pazartesi günü maksimum değer olan 60 derecelik açıyla açıldı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de kentin simgesi niteliğindeki tarihi Jiefang (Kurtuluş) Köprüsü, İşçi Bayramı tatilini kutlamak üzere Pazartesi günü maksimum değer olan 60 derecelik açıyla açıldı.

Köprünün boyu 90 metreyi aşıyor, genişliği ise yaklaşık 20 metre.

1902 yılında inşa edilen köprünün ilk adı Wanguo iken, 1949'da Jiefang olarak değiştirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 1 Mayıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title