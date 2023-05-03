Çin'in Tianjin Kentindeki Tarihi Köprü İşçi Bayramı Kutlaması İçin Açıldı
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Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de kentin simgesi niteliğindeki tarihi Jiefang (Kurtuluş) Köprüsü, İşçi Bayramı tatilini kutlamak üzere Pazartesi günü maksimum değer olan 60 derecelik açıyla açıldı.
Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de kentin simgesi niteliğindeki tarihi Jiefang (Kurtuluş) Köprüsü, İşçi Bayramı tatilini kutlamak üzere Pazartesi günü maksimum değer olan 60 derecelik açıyla açıldı.
Köprünün boyu 90 metreyi aşıyor, genişliği ise yaklaşık 20 metre.
1902 yılında inşa edilen köprünün ilk adı Wanguo iken, 1949'da Jiefang olarak değiştirildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel