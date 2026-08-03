Çin Sigorta Sektörü Prim Geliri 2026 İlk Yarıda Yüzde 3,3 Artışla 3,86 Trilyon Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in sigorta sektörü, 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artışla 3,86 trilyon yuan (yaklaşık 568,5 milyar ABD doları) prim geliri elde etti. Sektörün ürün yapısının gelişmeye devam ettiği bildirildi.

Çin Sigorta Birliği tarafından açıklanan son verilere göre, söz konusu dönemde mülk sigortası prim gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1, hayat sigortası prim gelirleri ise yüzde 3,6 artış kaydetti.

Otomobil dışı sigortaların prim gelirleri, yılın ilk yarısında 534,26 milyar yuana ulaşarak, mülk sigortasından elde edilen toplam prim gelirlerinin yüzde 54'ünü oluşturdu.

Birliğin Genel Sekreter Yardımcısı Fang Yong, son yıllarda mülk sigortası şirketlerinin yoğun şekilde teknoloji ve tarım sigortası gibi otomobil dışı sigorta ürünlerine yöneldiğine dikkat çekti. Fang, on yıl önce yüzde 25 seviyesinde olan otomobil dışı sigortaların payının hızla arttığını ve otomobil sigortalarının payını geride bıraktığını söyledi.

Hayat sigortası ürünlerinin yapısında da değişim görüldü. Bu değişimde poliçe sahiplerine kar payı ödeyen, katılıma dayalı sigortalardan elde edilen prim gelirlerinin yılın ilk yarısında yüzde 94,4 gibi büyük bir artışla 1,01 trilyon yuana ulaşması rol oynadı. Jiangsu Su Ticari Bankası'nda araştırmacı olarak görev yapan Fu Yifu, katılıma dayalı sigorta gelirlerindeki hızlı büyümenin, sigorta şirketlerinin varlık ve yükümlülük yönetimini iyileştirme gereksinimini de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Çin'in Eylül 2024'te yayımladığı sigorta sektörüne ilişkin yönerge uyarınca sektörün 2035 yılına kadar tam piyasa sistemine geçmesi, çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunması, ayrıca bilimsel ve etkili denetime ve güçlü uluslararası rekabet gücüne sahip olması gerekiyor.

Kaynak: Xinhua