Çin'in Shenzhou-15 Taykonotları İkinci Uzay Yürüyüşlerini Tamamladı

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin'in yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'nda bulunan Shenzhou-15 taykonotları yakın zamanda ikinci uzay yürüyüşlerini tamamladı.

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde kaydedilen görüntüde, uzayda tarihi bir buluşma gerçekleştirmelerinin ardından sohbet eden Shenzhou-15 ve Shenzhou-14 mürettebatı görülüyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin'in yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'nda bulunan Shenzhou-15 taykonotları yakın zamanda ikinci uzay yürüyüşlerini tamamladı.

Fei Junlong ve Zhang Lu, ekip arkadaşlarına uzay istasyonunun içinden destek veren Deng Qingming ile birlikte belirlenen tüm görevleri işbirliği içinde yerine getirdi. Fei ve Zhang güvenli bir şekilde Wentian laboratuvar modülüne geri döndü.

30 Kasım 2022'de uzay istasyonu kombinasyonuna giren üç kişilik mürettebat üç aydır yörüngede yaşıyor.

Ekip iki araç dışı faaliyet, insanlı ortamın sürekli bakımı, Wentian ve Mengtian laboratuvar modüllerinin bilimsel deney kabinlerinin kurulup test edilmesi ve araç dışına kargo gönderilmesi gibi çeşitli görevleri yerine getirdi.