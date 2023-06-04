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Çin'in Shenzhou-15 Astronotlarının Dünya'ya Dönüş Anından Görüntüler

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Çinli astronotlar Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu'yu taşıyan Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü Pazar günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Çinli astronotlar Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu'yu taşıyan Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü Pazar günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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