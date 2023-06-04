Çin'in Shenzhou-15 Astronotlarının Dünya'ya Dönüş Anından Görüntüler

Çinli astronotlar Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu'yu taşıyan Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü Pazar günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına güvenli bir şekilde iniş yaptı.