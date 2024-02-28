Çin'in Shanghai kentinde çok sayıda yabancı yatırım anlaşması imzalandı

SHANGHAİ, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde Salı günü çok uluslu şirketlere ait 34 bölgesel genel merkez, yabancı sermayeli 17 araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi ve yabancı yatırımlı 63 proje için anlaşmalar imzalandı.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, "yabancı yatırımın teşviki için 10 küresel ortaktan" oluşan ilk partinin kente kaydı da gerçekleştirildi.

Salı günü kentte çok sayıda anlaşma için bir imza töreni düzenlendi.

Shanghai Belediyesi Ticaret Komisyonu, yeni imzalanan yabancı yatırımlı 63 projenin biyomedikal, elektronik bilişim, otomobil ve dijital ekonomi gibi kilit önemdeki sektörlere toplam 6,47 milyar ABD doları tutarında yatırım getirdiğini açıkladı.

İstatistiklere göre, Shanghai kentinin fiili kullanımdaki yabancı sermayesi 2023 yılında 24 milyar ABD dolarına ulaşarak rekor kırdı. Dünyada yabancı yatırım için en çekici adreslerden biri olan Shanghai, bu yılın Ocak ayı sonu itibarıyla çok uluslu şirketlere ait 962 bölgesel genel merkeze ve yabancı sermayeli 563 Ar-Ge merkezine ev sahipliği yapıyor.