Çin'in Sanayi Üretimi Ekim'de Yüzde 4,6 Arttı

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'de önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı.

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'de önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Ekim ayında üç ana sektörden madencilik sektörü yüzde 2,9 oranında, imalat sektörü ise yüzde 5,1 oranında büyüme kaydederken elektrik, ısıtma, doğal gaz ve su hizmetlerinin üretim ve arzında yüzde 1,5 artış görüldü.

Mülkiyet durumuna göre dağılıma bakıldığında, Ekim ayında devlet kontrolündeki şirketlerin üretimi yüzde 4,9, ortak sermayeli şirketlerin üretimi yüzde 5,6 ve özel işletmelerin üretimi ise yüzde 3,9 oranında yükseldi.

Ürünler açısından bakıldığında, güneş pilleri üretimi yüzde 62,8 artarken, hizmet robotları üretimi yüzde 59,1 ve entegre devre üretimi yüzde 34,5 oranında arttı.

NBS verilerine göre Ocak-Ekim döneminde sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 yükseldi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.