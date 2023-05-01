Çin'in Önde Gelen Çelik Şirketlerinin Neden Olduğu Kirlilik Miktarı İlk Çeyrekte Azaldı

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Demir ve Çelik Birliği'nin verilerine göre, Çin'in önde gelen çelik şirketleri 2023'ün ilk çeyreğinde daha az kirlilik üretti.

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Demir ve Çelik Birliği'nin verilerine göre, Çin'in önde gelen çelik şirketleri 2023'ün ilk çeyreğinde daha az kirlilik üretti.

Birlik, bu dönemde büyük çelik şirketleri tarafından boşaltılan toplam atık su miktarının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 16,39, kükürt dioksit emisyon miktarının ise yüzde 15,75 düştüğünü söyledi.

Söz konusu çelik şirketlerinde enerji verimliliği de arttı. Ton çelik başına elektrik tüketimi geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 3,05 azalırken, bir ton çelik başına su tüketimi yıllık yüzde 6 düşüş gösterdi.

Verilere göre, önde gelen çelik şirketlerinin karlılık oranları da ilk çeyrekte artarak Ocak ayında kaydedilen 2,55 milyar yuan (yaklaşık 368,3 milyon ABD doları) değerinden Mart ayında 10,33 milyar yuana yükseldi.