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Çin'in modernleşme modeli Küresel Güney ülkelerine yol gösteriyor

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Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in modernleşme yolunun Küresel Güney ülkelerine kendi gerçeklerine uygun modernleşmeyi sürdürmeleri için alternatif bir model sunduğunu belirtti.

Dosya Boyutu: 82.60MB

ÇEKİM TARİHİ: 9 Mart 2024

1. Çin'deki kent ve fabrikalardan çeşitli görüntüler

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in modernleşme yolunun Küresel Güney ülkelerine kendi gerçeklerine uygun modernleşmeyi sürdürmeleri için alternatif bir model sunduğunu belirtti.

"Modernleşme sürecinin farklı ülkelerde kendine has dinamik ve özellikleri vardır. Bir tane, tek tip bir modernleşme deneyiminden söz edilemez. En yakın tarihli modernleşme deneyimlerinden biri olan Çin modernleşmesi, Küresel Güney'de şu anda gelişmekte olan ülkeler için nasıl kalkınacaklarına ve modernleşme sürecinde nasıl bir kılavuz izleyeceklerine dair son derece özgün bir yol haritası sunuyor. Çin'in kalkınma modeli bilimsel ve teknolojik inovasyonlara dayanıyor. Çin halkı da bu bilimsel ve teknolojik inovasyonları çok başarılı şekilde benimsedi. Çin an itibarıyla ekonomisini daha inovasyon ve teknoloji odaklı gidişattan, yeşil ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına dönüştüreceği kritik bir dönüm noktasında bulunuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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