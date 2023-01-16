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Çin'in Jiangsu Eyaletindeki Yabancı Yatırım Kullanımı 30,4 Milyar ABD Dolarına Ulaştı

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Çin'in Jiangsu Eyaletindeki Yabancı Yatırım Kullanımı 30,4 Milyar ABD Dolarına Ulaştı

NANJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinde Pazar günü yapılan 14. Jiangsu Halk Kongresi'nin ilk oturumuna göre, eyaletteki fiili yabancı yatırım kullanımı 2022'de 30,4 milyar ABD dolarına ulaştı ve bu ölçekle Çin'de ilk sırada yer almaya devam ediyor.

Çin'in Jiangsu Eyaletindeki Yabancı Yatırım Kullanımı 30,4 Milyar ABD Dolarına UlaştıHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin Lianyungang şehrindeki bir limanda ihraç edilmeyi bekleyen araçlar görülüyor, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Geng Yuhe/Xinhua)

NANJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinde Pazar günü yapılan 14. Jiangsu Halk Kongresi'nin ilk oturumuna göre, eyaletteki fiili yabancı yatırım kullanımı 2022'de 30,4 milyar ABD dolarına ulaştı ve bu ölçekle Çin'de ilk sırada yer almaya devam ediyor.

Oturumda sunulan bir hükümet çalışma raporuna göre, yabancı yatırım kullanımında yaklaşık yüzde 5'lik bir artış var.

Raporda, Jiangsu'nun son beş yılda toplam 127 milyar ABD doları yabancı yatırım çektiği ve dünyanın en büyük 500 şirketinden 392'sinin Jiangsu'ya yatırım yaptığı belirtildi.

Rapora göre, Jiangsu'nun toplam ithalat ve ihracat hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 2022'de 5,45 trilyon yuana (yaklaşık 813,1 milyar ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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