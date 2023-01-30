Çin'in Hubei Eyaletindeki Manzara Noktaları, 2019'daki Ticari Hareketliliğe Ulaştı

WUHAN, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletindeki yerel yetkililer Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, yedi gün süren Bahar Festivali tatilinde, 120 A düzeyindeki manzara noktasında kaydedilen turist hacmi ve gelirinin salgın öncesi 2019'daki...

WUHAN, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletindeki yerel yetkililer Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, yedi gün süren Bahar Festivali tatilinde, 120 A düzeyindeki manzara noktasında kaydedilen turist hacmi ve gelirinin salgın öncesi 2019'daki seviyeyi yakaladığını belirtti. 64 manzara noktasında ise rekor seviyeye ulaşıldı.

Eyalet kültür ve turizm idaresi, Hubei'deki toplam 463 A düzeyindeki manzara noktasını, 2022 yılına göre yüzde 41 artışla yaklaşık 8,83 milyon turistin ziyaret ettiğini belirtti.

Hubei'de, tatil boyunca ziyaretçileri çekmek için çeşitli kültürel turizm ürünleri hazırlandı. Eyalet kültür ve turizm idaresinin verileri, 27 Ocak itibarıyla, 2022'ye göre yüzde 28,86 artışla eyaleti toplam 33,45 milyon turistin ziyaret ettiğini gösterdi. Ayrıca, toplam turizm geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla 17,73 milyar yuanı aştı.