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Çin'in Hezhe Etnik Grubu Çin Yeni Yılı'nı Karşılamaya Hazırlanıyor

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Çin'in Hezhe Etnik Grubu Çin Yeni Yılı'nı Karşılamaya Hazırlanıyor

FUYUAN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan Hezhe etnik azınlık grubu, ülkenin en küçük etnik azınlık gruplarından birisi. Hezheler geleneksel olarak, yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

Çin'in Hezhe Etnik Grubu Çin Yeni Yılı'nı Karşılamaya HazırlanıyorÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Fuyuan kentinde Hezhe etnik azınlık grubuna mensup bir erkek, kentte bulunan Doğu Gölü'nde yeni yakaladığı balıkları gösteriyor, 11 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

FUYUAN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan Hezhe etnik azınlık grubu, ülkenin en küçük etnik azınlık gruplarından birisi. Hezheler geleneksel olarak, yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

Çin'in Hezhe Etnik Grubu Çin Yeni Yılı'nı Karşılamaya HazırlanıyorÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Fuyuan kentine bağlı Wusu kasabasında Hezhe etnik azınlık grubuna mensup bir grup genç, geleneksel sırt sırta halat çekme oyunu oynuyor, 11 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in Hezhe Etnik Grubu Çin Yeni Yılı'nı Karşılamaya HazırlanıyorÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Fuyuan kentine bağlı Wusu kasabasında Hezhe etnik azınlık grubuna mensup bir grup genç, geleneksel bir Hezhe sporu olan "Ding Gang" oynuyor, 11 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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