Çin'in Hezhe Etnik Grubu Çin Yeni Yılı'nı Karşılamaya Hazırlanıyor
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FUYUAN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan Hezhe etnik azınlık grubu, ülkenin en küçük etnik azınlık gruplarından birisi. Hezheler geleneksel olarak, yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.
FUYUAN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan Hezhe etnik azınlık grubu, ülkenin en küçük etnik azınlık gruplarından birisi. Hezheler geleneksel olarak, yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel