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Çin'in Hainan Eyaleti, Turizm Sektörünün Gelişimini Teşvik Etmek İçin Üç Yıllık Eylem Planını Başlattı

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Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde turizm sektörünün yüksek kalitede gelişimini teşvik etmek amacıyla 2024-2026 yıllarını kapsayan üç yıllık bir eylem planı resmen başlatıldı. Plan kapsamında eyalette 2026 yılına kadar 110 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor.

HAİKOU, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde turizm sektörünün yüksek kalitede gelişimini teşvik etmek amacıyla 2024-2026 yıllarını kapsayan üç yıllık bir eylem planı resmen başlatıldı. Plan kapsamında eyalette 2026 yılına kadar 110 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor.

Eyalet yetkililerinin Salı günü düzenlediği basın toplantısında, eylem planı kapsamındaki süreçte eyalette 1,25 milyonu gelen ziyaretçi olmak üzere turistlerin toplam 245 milyar yuan (yaklaşık 34,5 milyar ABD doları) turizm geliri yaratmasının ve turizm sektörünün katma değerinin eyaletin GSYİH'sinin yüzde 12'sini aşmasının beklendiği belirtildi.

Eyaletin turizm, kültür, radyo, televizyon ve spor departmanına göre ada eyaleti Hainan, üç yıl boyunca dengeli bölgesel kalkınma, çeşitlendirilmiş turizm ürünleri, düzenlemelere tabi turizm pazarı, yüksek kaliteli turizm hizmetleri ve cezbedici bir turizm imajını benimseyerek uluslararası bir turizm tüketim merkezi oluşturma yolunda önemli adımlar atmayı ve önde gelen bir ulusal turizm adresi haline gelmeyi hedefliyor.

Çin, Hainan'ı 2035 yılına kadar dünya çapında etkili bir turizm ve tüketim adresi haline getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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