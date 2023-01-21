Çin'in Güneydoğusuyla Moskova'yı Birbirine Bağlayan Yeni Yük Treni Hattı Hizmete Girdi
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290 adet Çin yapımı araç yüklü yeni bir yük treni, Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinin Ningde kentinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı.
290 adet Çin yapımı araç yüklü yeni bir yük treni, Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinin Ningde kentinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı.
Bu hat, Ningde'den çıkan ilk Çin-Avrupa yük treni hattını oluşturuyor.
Trenin 18 günde Manzhouli sınır istasyonu aracılığıyla Moskova'ya ulaşması bekleniyor.
SES (Çince): ZHANG JİNHUİ, Ningde Lojistik Sanayi Parkı Yönetimi Limited Şirketi Genel Müdürü:
"Yük treninde özel JSQ6 tipi vagonlar bulunuyor. Çift katlı her vagon 10 araç alabiliyor ve yükleme kapasitesi konteynerlere yönelik normal tren vagonlarından yüzde 60 daha yüksek. Tren, daha fazla yük kapasitesi ve yüksek verimliliğin yanı sıra güvenlik ve güvenilirlik özelliklerine sahip."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ningde'den bildiriyor. (XHTV)