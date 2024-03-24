Çin'in gemi ihracatı artış kaydetti

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in gemi ihracatı 2024 yılının ilk iki ayında hem hacim hem de değer açısından artış kaydetti.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,9 artışla toplam 937 gemi ihraç edildi.

İhracat değeri söz konusu dönemde bir yıl öncesine kıyasla yüzde 180,6 artarak 48,25 milyar yuana (yaklaşık 6,8 milyar ABD doları) yükseldi.

Çin'in gemi inşa endüstrisi son yıllarda büyüme kaydetti. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Ocak ayında yaptığı açıklamada sektörün üç ana göstergesi olan üretim, yeni siparişler ve eldeki siparişlerin 2023 yılında küresel gemi inşa pazarında 14'üncü kez üst üste ilk sırada yer almayı garantilediğini belirtmişti.