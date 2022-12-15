Çin'in Doğusundaki Ningbo-Zhoushan Limanı'nda Kargo ve Konteyner Hacmi Büyüdü Güncel Haberler NİNGBO, 15 Aralık (Xinhua) -- 2022'nin ilk 11 ayında Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang Eyaletindeki Ningbo-Zhoushan Limanı'nın kargo hacmi yıllık bazda yüzde 3,41, konteyner hacmi ise yüzde 7,84 büyüme kaydetti. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan limanının Chuanshan bölgesi görülüyor, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua) NİNGBO, 15 Aralık (Xinhua) -- 2022'nin ilk 11 ayında Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang Eyaletindeki Ningbo-Zhoushan Limanı'nın kargo hacmi yıllık bazda yüzde 3,41, konteyner hacmi ise yüzde 7,84 büyüme kaydetti. Limanın kargo hacmi 1,16 milyar tonu bulurken, konteyner hacmi ise 31,26 milyon yirmi fitlik eşdeğer birime (TEU) ulaştı. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan limanının Meidong Rıhtımı'na yanaşan bir ro-ro gemisi görülüyor, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan limanına yanaşan bir kargo gemisi görülüyor, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan limanında konteynerlerin yüklenmesini uzaktan kumandayla yöneten bir görevli, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan limanının Meidong Rıhtımı'ndaki araçlar, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan limanında liman vinci deniz-ray intermodal trenlerinin konteynırlarını yüklüyor ve indiriyor, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Aralık Güncel Haberler

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