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Çin'in okyanus ekonomisi ilk yarıda %5,1 büyüdü

Çin'in okyanus ekonomisi ilk yarıda %5,1 büyüdü
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Çin'in gayrisafi okyanus hasılası ilk yarıda yıllık %5,1 artışla 5,5 trilyon yuana ulaştı. Bu rakam GSYİH'nın %7,9'una denk gelirken, gemi inşa sektöründe siparişlerde %105,2 artış yaşandı ve küresel pazarda liderlik sürdü.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi okyanus hasılası yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artışla 5,5 trilyon yuana (yaklaşık 810,09 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilisi Meng Qinglei'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 7,9'una karşılık gelen bu rakam, denizcilik ekonomisinin olumlu bir gelişme ivmesiyle istikrarlı büyüme sergilediğini gösteriyor.

Meng, yılın başından bu yana ülke çapındaki deniz kaynakları tedarikinin istikrarlı şekilde sürmesinin, denizcilik ekonomisinin gelişimi için sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi.

Çin'in gemi inşa sektörü ocak-haziran döneminde güçlü büyüme kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre yeni gemi inşa siparişleri yüzde 105,2, tamamlanan teslimatlar yüzde 34,8 ve birikmiş siparişler yüzde 37,1 arttı. Çin'in gemi inşa sektöründe kullanılan bu üç temel göstergenin her birinde küresel pazar payı açısından dünya lideri konumda bulunduğunu kaydeden Meng, küresel pazar payının, yeni gemi inşa siparişlerinde yüzde 73,9, tamamlanan teslimatlarda yüzde 55,4 ve birikmiş siparişlerde ise yüzde 63,3'e ulaştığını vurguladı.

Meng, ürün yapısını optimize etmeye devam eden sektörün, teslimatlarda hem miktar hem de kalite açısından iyileşmeler sağladığını kaydetti. Meng'e göre, yılın ilk yarısında 10.000 TEU üzerinde kapasiteye sahip konteyner gemileri, ultra büyük ham petrol gemileri ve büyük sıvılaştırılmış doğalgaz gemileri dahil 40'ın üzerinde büyük gemi teslim edildi.

Kaynak: Xinhua
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