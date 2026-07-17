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Albüm: Çin'in Chengdu Kenti Yapay Zeka ve Robotikte Büyümesini Sürdürüyor

Albüm: Çin'in Chengdu Kenti Yapay Zeka ve Robotikte Büyümesini Sürdürüyor
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Çin'in güneybatısındaki Chengdu, yapay zeka ve robotik sektörlerinde endüstriyel kümelenmeyi hızlandırarak robot eğitim merkezi ve akıllı robot mağazası açtı.

CHENGDU, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu, son yıllarda yapay zeka ve robotik sektörlerini geliştirme çalışmalarını hızlandırarak endüstriyel kümelenmeyi güçlendirerek kapsamlı bir robotik ekosistemi oluşturdu.

Chengdu'daki Tianfu Jiangxi Laboratuvarı bünyesindeki Robot Eğitim Teknolojisi ve İnovasyon Merkezi, sektörel ihtiyaçları daha iyi karşılamak amacıyla gerçek yaşamı tam ölçekli olarak simüle eden bir robot eğitim üssü kurdu. Merkez ayrıca, farklı senaryolar için sürekli veri setleri üreten bir veri platformu geliştirdi. Platform sayesinde robotlar, gerçek dünya uygulamalarına yönelik verilerle eğitilerek ticari kullanıma hazır hale geliyor.

Chengdu'da ayrıca, temmuz ayı başlarında ROBO+ adlı akıllı robot mağazası hizmete açılmıştı. Perakende satış ve deneyim odaklı hizmet veren mağaza, Çin'in dört bir yanından yapay zeka ve robotik inovasyonlarını sergileyerek yeni teknolojileri halkla buluşturuyor.

Kaynak: Xinhua
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