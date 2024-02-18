Çin'in Antarktika'daki Qinling İstasyonu'nun yaşam koşulları keşfedildi

ÇEKİM TARİHİ: 15 Şubat 2024

1. ANONS 1 (Çince): ZHU HE, Çin'in Antarktika'daki Qinling İstasyonu'nun baş tasarımcı yardımcısı

2. Çin'in Antarktika'daki Qinling İstasyonu'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma istasyonunun yaşam koşullarını keşfetmek için Qinling İstasyonu'nun baş tasarımcı yardımcısı Zhu He'yi takip edin.

"Burası nispeten kompakt bir yapıya sahip olan yazlık yatakhanemiz. Yaz ekibi üyeleri temel olarak her yıl Aralık'tan Şubat'a kadar çalışıyor. Depolama için dolaplar, yataklar ve çalışma masaları gibi tüm mobilyalar Çin'de monte edildi ve daha sonra Antarktika'ya nakledildi, bu da yüksek inşaat verimliliği sağlayabiliyor ve inşaat atıklarını sahada en düşük seviyeye indirebiliyor."

Qinling İstasyonu'nda yaz ekibi için 28 odanın yanı sıra kış ekibi için de 16 oda tasarlandı.

Kış ekibi üyeleri her görevde bir yıldan fazla istasyonda çalışmak zorunda kaldıklarından, odaları çok daha geniş olup, sarı ve beyaz gibi özel olarak seçilmiş açık renklerle konforlu bir ortam sağlanmış.

Zhu'ya göre, her odanın anahtar kartı tüm istasyonun akıllı yönetim sistemine bağlı.

Ülkenin kıtadaki beşinci araştırma istasyonu olan Qinling İstasyonu, 7 Şubat'tan bu yana faaliyete geçmiş durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Antarktika'dan bildiriyor. (XHTV)