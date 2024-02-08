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Çin'in Antarktika'daki Qinling İstasyonu Faaliyete Geçti

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Çin'in Antarktika'daki Qinling İstasyonu, ülkenin kıtadaki beşinci araştırma istasyonu olarak Çarşamba günü faaliyete geçti. İstasyonun inşasına hızlı bir bakış atalım.

1. Qinling İstasyonu'nun inşaatından çeşitli görüntüler

Çin'in Antarktika'daki Qinling İstasyonu, ülkenin kıtadaki beşinci araştırma istasyonu olarak Çarşamba günü faaliyete geçti. Gelin, istasyonun inşasına hızlı bir bakış atalım.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Antarktika'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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