Çin-Kuveyt atıksu tesisi anlaşması

KUVEYT, 28 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt'in Havalli vilayetinde düzenlenen imza töreni, 26 Temmuz 2026.

Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Limited Şirketi, pazar günü Kuveyt'in Havalli vilayetindeki Beyan Sarayı'nda Kuzey Kabd Atıksu Tesisi ve İlgili İşler Projesi kapsamında bir anlaşma imzaladı.

Söz konusu proje, altyapı geliştirme ile ekolojik ve çevre koruma alanlarında Çin ile Kuveyt arasındaki yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin bir örneğini temsil ediyor. (Fotoğraf: Ma Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua