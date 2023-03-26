Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin ile Honduras Diplomatik İlişkilerin Kurulması Konusunda Anlaştı

Güncel Haberler

Çin ile Honduras Diplomatik İlişkilerin Kurulması Konusunda Anlaştı

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu, 26 Mart 2023.

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu, 26 Mart 2023.

Çin ve Honduras, Pazar günü Beijing'de diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ortak bir bildiri imzaladı. Bildiri, Qin Gang ve Eduardo Reina tarafından yapılan görüşmelerin ardından imzalandı. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Honduras Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title