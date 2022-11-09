Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne Özgü Ekipmanlar Airshow China'da Sergilendi Güncel Haberler Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri, Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Airshow China'da, uçak, insansız hava aracı ve füzeler de dahil olmak üzere envanterindeki bir dizi teçhizat ve silahı sergiledi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri, Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Airshow China'da, uçak, insansız hava aracı ve füzeler de dahil olmak üzere envanterindeki bir dizi teçhizat ve silahı sergiledi. PLA Hava Kuvvetleri'nin J-20 hayalet savaş uçakları ve YU-20 tanker uçağı gibi kendine özgü uçakları, Salı günü başlayan hava gösterisinde sergilenen uçuş gösterisinde yer aldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuhai'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti İnsansız Hava Aracı Guangdong Güncel Haberler

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