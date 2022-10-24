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Çin Ekonomisi, Yılın İlk Üç Çeyreğinde Büyüme Kaydetti

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Çin Ekonomisi, Yılın İlk Üç Çeyreğinde Büyüme Kaydetti

JİNAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Rizhao'daki bir konteyner terminalinde konteynerlerin yüklenmesi için bekleyen kamyonlar, 28 Mart 2022.

JİNAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Rizhao'daki bir konteyner terminalinde konteynerlerin yüklenmesi için bekleyen kamyonlar, 28 Mart 2022.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin'in GSYİH'si yılın ilk üç çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak, 2022'nin ilk yarısına göre 0,5 yüzde puan artış kaydetti. (Fotoğraf: Guo Xulei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

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