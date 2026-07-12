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Çin Ekonomisi Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Çin Ekonomisi Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti
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Çin ekonomisi yılın ilk yarısında istikrarlı bir iyileşme gösterdi; tüketim toparlanırken yüksek teknoloji sektörlerinde yatırımlar yüzde 118 arttı.

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin ekonomisi yılın ilk yarısında istikrarlı bir iyileşme kaydederken, tüketimde toparlanma devam etti ve yüksek teknoloji sektörleri ivme kazandı.

Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı düşünce kuruluşu Devlet Bilgi Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, tüketici faaliyetleri yılın ilk altı ayında toparlanmasını sürdürdü. Bu kapsamda çevrimdışı tüketim ödemeleri endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış sergilerken, yüz yüze alışveriş bölgelerindeki yaya trafiği de yüzde 5,7 oranında yükseldi.

Verilere göre söz konusu dönemde ülkede elektronik ürün harcamaları yüzde 9,5 oranında, kültür ve turizm faaliyetleri çerçevesindeki ulaşım harcamaları yüzde 6,1, yeme-içme harcamaları ise yüzde 4,9 oranında arttı.

Devlet Bilgi Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Xing Yuguan, söz konusu toparlanmanın, iç talebi ve tüketimi artırmaya yönelik politika paketlerinin yanı sıra kültür, turizm ve akıllı tüketim alanlarında güçlü büyümeyi destekleyen, arz ve taleple ilgili iyileşen koşullardan kaynaklandığını söyledi.

Veriler, yüksek teknoloji sektörlerinde ivmenin hızlandığını da ortaya koydu. Yapay zeka ve insansı robotlar gibi öncü alanlara yapılan yatırımlarda yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118,4 gibi büyük bir artış görüldü. Ayrıca bilgi işlem gücü de dahil olmak üzere dijital altyapı projelerine yönelik onaylanan ihalelerinin değeri yüzde 23 yükseldi.

Sanayi faaliyetleri ve inovasyon da direnç sergilemeye devam etti. Sanayi parkları üretim faaliyet endeksi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9, stratejik yükselen sektörlerle ilgili patent onayları ise yüzde 15,6 arttı.

Kaynak: Xinhua
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